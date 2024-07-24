Кремлев объявил о начале расследования против МОК

Глава IBA Умар Кремлев объявил о начале расследования против главы МОК Баха

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) россиянин Умар Кремлев в своем Telegram-канале объявил о начале расследования против Международного олимпийского комитета (МОК).

Кремлев потребовал от главы МОК Томаса Баха и его команды немедленно подать в отставку. «За время правления Баха МОК значительно деградировал, перестав быть организацией, объединяющей спортсменов и служащей нашему спорту», — заявил он.

Ранее МОК во время сессии в Париже принял решение об исключении из списка признанных спортивных федераций IBA. Спортсменам, представляющим национальные федерации — члены IBA, запретят участвовать в Олимпиаде 2028 года.

В октябре 2022 года IBA допустила к соревнованиям под своей эгидой российских и белорусских боксеров. При этом представителям стран было разрешено соревноваться со своим флагом и гимном.