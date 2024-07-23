МОК решил исключить Международную ассоциацию бокса из списка признанных федераций

МОК исключил Международную ассоциацию бокса из списка признанных федераций

Международный олимпийский комитет (МОК) во время сессии в Париже принял решение об исключении из списка признанных спортивных федераций Международную ассоциацию бокса (IBA). Об этом сообщается на сайте МОК.

Кроме того, на мероприятии было утверждено изменение названия Международной федерации плавания (FINA). Теперь она будет официально называться World Aquatics.

В июне 2023 года генеральный директор МОК Кристоф де Кеппер заявил, что комитет отзовет признание IBA. После этого в МОК сообщили, что запретят участвовать в Олимпиаде 2028 года спортсменам, представляющим национальные федерации-члены IBA. Организацию возглавляет россиянин Умар Кремлев.

В октябре 2022 года IBA допустила до соревнований под своей эгидой российских и белорусских боксеров. При этом представителям стран было разрешено соревноваться со своим флагом и гимном.