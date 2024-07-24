МИД прокомментировал заявления Зеленского о готовности к переговорам

Захарова: заявления Зеленского о переговорах — попытка продвинуть «формулу мира»

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о переговорах с Россией являются попыткой Киева продвинуть свою «формулу мира». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, запись трансляции доступна на YouTube-канале ведомства.

Захарова подчеркнула, что заявления Зеленского являются попыткой вновь вовлечь как можно больше стран в обсуждение «формулы мира» и вызывают недоверие. По мнению дипломата, подобные высказывания связаны с изменением конъюнктуры в США.

«Все прекрасно понимают, что это человек, который может вывернуть все что угодно», — высказалась пресс-секретарь МИД. Она добавила, что никто не верит украинскому политику из-за предыдущих заявлений Зеленского.

Ранее Зеленский во время встречи с госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином заявил о необходимости скорейшего завершения конфликта в стране.