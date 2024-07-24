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18:56, 24 июля 2024Спорт

МОК начал показ Олимпиады-2024 для россиян

МОК начал трансляцию Олимпиады-2024 для россиян на своем сайте
СюжетЛетние Олимпийские игры

Фото: Raquel Cunha / Reuters

Международный олимпийский комитет (МОК) начал показ летних Игр 2024 года в Париже на территории России. Трансляция доступна на сайте организации.

Первыми стали транслироваться мужские соревнования по регби-7 и футболу. Для просмотра турнира необходимо зарегистрироваться на сайте.

Олимпийские игры стартовали с мужского футбольного турнира. Первыми на групповом этапе сыграли между собой сборные Аргентины и Марокко, а также Узбекистана и Испании. В турнире принимают участие игроки до 23 лет.

13 июля Sports.ru сообщал, что российские телеканалы впервые за 40 лет не будут транслировать Олимпиаду. После этого стало известно, что МОК предоставит российским зрителям возможность посмотреть Игры на своем сайте.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа. МОК допустил россиян и белорусов к Играм-2024 в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов.

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      Анастасия Борисова
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