На Олимпиаде в Париже начались первые соревнования

На Олимпиаде-2024 в Париже начался мужской футбольный турнир

На Олимпийских играх 2024 года в Париже начались первые соревнования. Трансляция ведется на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Соревнования стартовали с мужского футбольного турнира. Первыми на групповом этапе сыграли между собой сборные Аргентины и Марокко, а также Узбекистана и Испании. В турнире принимают участие игроки до 23 лет.

13 июля Sports.ru сообщал, что российские телеканалы впервые за 40 лет не будут транслировать Олимпиаду. После этого стало известно, что МОК предоставит отечественным зрителям возможность посмотреть Игры на своем сайте.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа. МОК допустил россиян и белорусов к Играм-2024 в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов.