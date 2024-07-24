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18:42, 24 июля 2024Бывший СССР

Молдавия заявила о готовности продолжать переговоры о членстве в ЕС

МИД Молдавии: страна готова продолжать переговоры о членстве в ЕС

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Молдавия готова продолжать переговоры о членстве в Европейском союзе (ЕС), несмотря на итоги предстоящего референдума о вступлении в организацию. Об этом заявил глава МИД страны Михай Попшой, пишет ТАСС.

«Переговоры продолжатся, у нас четкая повестка на несколько лет вперед, есть план действий. Здесь нет никакой легальной зависимости», — сказал он, отвечая на вопрос, прекратятся ли переговоры с ЕС, если население Молдавии выскажется против.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что решение Евросоюза о переговорах по членству с Молдавией является несправедливым из-за уровня коррупции в стране.

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      Кристина Есикова
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