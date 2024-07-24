Молдавия заявила о готовности продолжать переговоры о членстве в ЕС

МИД Молдавии: страна готова продолжать переговоры о членстве в ЕС

Молдавия готова продолжать переговоры о членстве в Европейском союзе (ЕС), несмотря на итоги предстоящего референдума о вступлении в организацию. Об этом заявил глава МИД страны Михай Попшой, пишет ТАСС.

«Переговоры продолжатся, у нас четкая повестка на несколько лет вперед, есть план действий. Здесь нет никакой легальной зависимости», — сказал он, отвечая на вопрос, прекратятся ли переговоры с ЕС, если население Молдавии выскажется против.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что решение Евросоюза о переговорах по членству с Молдавией является несправедливым из-за уровня коррупции в стране.