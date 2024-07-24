«Общественное»: взрыв прогремел в Харькове

Новый взрыв прогремел в Харькове. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

Сообщение о взрыве появилось в 19:51 24 июля. Официальные лица на данный момент не прокомментировали информацию.

«Взрыв прогремел в Харькове, возможно, за пределами города», — сообщило издание. Дополнительных подробностей не приводится.

Ранее несколько взрывов прогремело в Харькове около 16:48 24 июля. Информацию подтвердил глава украинской Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.