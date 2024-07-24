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16:56, 24 июля 2024Бывший СССР

Взрывы прогремели в Харькове

«Страна.ua»: несколько взрывов прогремело в Харькове
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Leo Correa / AP

Несколько взрывов прогремело в Харькове. Об этом сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Информацию подтвердил глава украинской Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов. Сообщение появилось в его Telegram-канале в 16:48 24 июля.

Как сообщает украинское издание «Общественное», один из взрывов прогремел в 16:47, предположительно, за пределами города, второй прозвучал в 16:49. «Оставайтесь в укрытиях!» — призвал горожан глава Харьковской ОВА.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрыве на территории промышленной зоны. Чиновник рассказал, что это был пятый удар в течение дня.

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      Алевтина Запольская
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