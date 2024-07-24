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20:48, 24 июля 2024Силовые структуры

Отец и сын избили россиянина у метро ради мобильного телефона

Уроженцы Владимирской области избили москвича у метро ради телефона

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Московском метрополитене задержали уроженца Владимирской области и его 19-летнего сына за грабеж с избиением. Об этом в среду, 24 июля, сообщает МВД.

По данным следствия, злоумышленники устроили конфликт с 32-летним мужчиной у входа на станцию метро «Бунинская аллея». В какой-то момент отец выхватил из рук москвича мобильный телефон, а его сын нанес ему множество ударов руками и ногами. Как только потерпевший упал, мужчины скрылись с места преступления, прихватив с собой телефон за 20 тысяч рублей.

Сотрудниками УВД на Московском метрополитене возбуждено уголовное дело по статье 161 («Грабеж») и 116 («Побои») УК РФ.

16 июня в Оренбургской области следователи предъявили обвинение 47-летнему местному жителю, который избил знакомого стулом, угрожал ему расправой и попытался задушить.

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      Владимир Седов
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