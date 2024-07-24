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19:33, 24 июля 2024Забота о себе

Первого в мире пациента с редким заболеванием печени начали лечить с помощью чужого кала

The Sun: мужчине с болезнью печени начали еженедельную пересадку чужого кала

Фото: Marijan Murat / dpa / Globallookpress.com

Рику Даллауэю, у которого диагностировали редкую болезнь печени и воспалительное заболевание кишечника (ВЗК), впервые в мире начали еженедельную пересадку кала для лечения. О новаторском методе лечения с помощью чужого биоматериала рассказало издание The Sun со ссылкой на исследования.

В материале сообщается, что мужчина стал первым человеком, принявшим участие в исследовании, целью которого было проверить, может ли трансплантация фекальной микробиоты облегчить симптомы заболеваний. Врачи ожидают, что терапия улучшит качество жизни пациентов с первичным склерозирующим холангитом (ПСХ) — редкой формой заболевания печени, при котором желчные протоки внутри и снаружи печени уменьшаются в размерах из-за воспаления и рубцевания.

Кроме Даллауэя, в эксперименте принимают участие еще несколько десятков человек. Участники исследования будут получать один раз в неделю пересадку взятого у здоровых доноров и очищенного в лаборатории кала или плацебо в течение двух месяцев. Затем состояние пациентов будут отслеживать в течение 48 недель.

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Ранее врачи предупредили об опасности редких походов в туалет. Они объяснили, что в этом случае кал задерживается в организме дольше, и это может вызвать проблемы.

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      Алиса Дмитриева
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