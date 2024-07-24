Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:57, 25 июля 2024Мир

Посольство отвергло инсинуации ФБР в адрес России

Посол РФ в США Антонов: отвергаем инсинуации в адрес России
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Посольство России в Вашингтоне отвергает инсинуации ФБР в адрес Москвы. Об этом заявил глава дипломатического представительства Анатолий Антонов, его слова приводит ТАСС.

Таким образом Антонов отреагировал на заявление директора ФБР Кристофера Рея о том, что Москва вмешивается в президентскую кампанию. По мнению посла, таким образом американская контрразведка пытается оправдать собственную провальную деятельность.

«Наша страна никогда не вмешивалась в демократические процессы. В Москве всегда уважали и будут уважать выбор американского народа. Так было раньше, так будет и в ходе нынешней президентской гонки», — поведал Антонов.

В конце мая российский посол призвал американских политиков одуматься и прекратить нападки на Россию. «Прекратить провокационную болтовню в СМИ. Не допускать желчных и едких нападок на Российское государство», — указал Антонов.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В Грузии заявили о вероятности открытия второго фронта против России. Это может произойти в случае победы оппозиции

      Мужчина узнал об одном поступке жены и выгнал ее из дома

      Российские военные за сутки захватили десятки опорных пунктов ВСУ

      Лавров прибыл в Лаос с рабочим визитом

      В Польше предупредили о последствиях ударов России

      Россиянин побывал в Таджикистане и удивился обилию красивых девушек

      Желание женщин жить без секса объяснили

      В США заметили неожиданную эмоцию в обращении Байдена

      США засекли бомбардировщики России и Китая в районе Аляски

      Порномодель раскрыла причину депортации из США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше