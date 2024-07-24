Посольство отвергло инсинуации ФБР в адрес России

Посол РФ в США Антонов: отвергаем инсинуации в адрес России

Посольство России в Вашингтоне отвергает инсинуации ФБР в адрес Москвы. Об этом заявил глава дипломатического представительства Анатолий Антонов, его слова приводит ТАСС.

Таким образом Антонов отреагировал на заявление директора ФБР Кристофера Рея о том, что Москва вмешивается в президентскую кампанию. По мнению посла, таким образом американская контрразведка пытается оправдать собственную провальную деятельность.

«Наша страна никогда не вмешивалась в демократические процессы. В Москве всегда уважали и будут уважать выбор американского народа. Так было раньше, так будет и в ходе нынешней президентской гонки», — поведал Антонов.

В конце мая российский посол призвал американских политиков одуматься и прекратить нападки на Россию. «Прекратить провокационную болтовню в СМИ. Не допускать желчных и едких нападок на Российское государство», — указал Антонов.