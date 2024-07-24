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17:10, 24 июля 2024Экономика

Путин поручил подготовить план переезда госкомпаний из Москвы

Путин поручил подготовить планы по перемещению госкомпаний из Москвы в регионы

Фото: Alexander Kazakov / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин поручил подготовить планы переезда госкомпаний из Москвы. Об этом говорится в перечне поручений главы государства.

Правительство РФ должно будет представить предложения по поэтапному перемещению таких организаций в регионы до 1 октября. Речь идет о госкорпорациях, компаниях с государственным участием и фирмах, входящих в их структуры.

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Предполагается, что головные организации могут переехать «по месту осуществления их основной производственной и (или) операционной деятельности». В первую очередь президент призвал обратить внимание на регионы Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

Ранее стало известно, что несколько российских государственных компаний договорились о создании собственной ассоциации, которая будет защищать их интересы во взаимодействии с государством. Организация получит название «Госимущество», в числе ее участников — «Интер РАО», Мурманский морской рыбный и Махачкалинский торговый порты, АО «Росэнерготорг» и ТГК-2.

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