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12:42, 24 июля 2024Из жизни

Расправившегося с возлюбленной мужчину разоблачили через 24 года

В США арестовали 73-летнего мужчину, который в 1999 году убил возлюбленную
Гэри Дюрранс

Гэри Дюрранс. Фото: Seminole County Sheriffs Office

В США разоблачили и арестовали мужчину, который, как выяснилось, расправился со своей возлюбленной в 1999 году в штате Флорида. Об этом пишет People.

Шерри Хольц обнаружили с ножевой раной шеи в лесистой местности недалеко от города Сэнфорд в декабре 1999-го. Помочь 50-летней женщине было уже невозможно. Следователи установили, что перед фатальным ударом в горло женщину били тупым предметом по голове, душили, а также изнасиловали.

Собранные на месте образцы ДНК отправили на экспертизу, однако 24 года назад она не дала никаких результатов. Больше двух десятилетий у следствия не было никаких зацепок. В мае 2023 года генетические материалы исследовали с использованием современных методов ДНК-экспертизы. В итоге выяснилось, что на Хольц напал Гэри Дюрранс, с которым она состояла в романтической связи.

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Мужчину, которому сейчас 73 года, подозревали с самого начала, так как за пару дней до случившегося он поссорился с Хольц и выгнал ее из дома. Кроме того, с 1996 года пара регулярно устраивала скандалы с рукоприкладством.

Дюрранс был арестован 18 июля и в беседе с полицейскими уже признал себя виновным. «Мы абсолютно уверены, что отправили сегодня за решетку того самого человека. И он наконец встретится с правосудием и ответит за свои преступления», — заявила представительница полиции Сэнфорда Бьянка Джиллетт.

В полиции также заявили, что у Хольц остался сын, с которым сейчас пытаются связаться и сообщить о раскрытии преступления.

Ранее в США арестовали преступника, который расправился с братом и сестрой в их доме 34 года назад. 43-летнюю Памелу Самптер и 46-летнего Джона Самптера из округа Де-Калб, штат Джорджия, обнаружили у них в квартире 15 июля 1990 года.

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      Никита Савин
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