Робот извлек осколки СВУ из взорванного внедорожника в Москве

Взрывотехники с помощью робота извлекли осколки из взорванной машины в Москве

Взрывотехники с помощью робота извлекли осколки СВУ из взорванного в Москве внедорожника Land Cruiser. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, на месте продолжают работать сотрудники оперативных и следственных служб, кинологи и взрывотехники. Извлеченные из машины осколки взрывного устройства специалисты погрузили в контейнер и увезли.

Также они собрали осколки, которые разлетелись по детской площадке, проверили другие припаркованные машины и обследовали территорию.

Утром в среду, 24 июля, на парковке жилого дома на севере Москвы взорвался внедорожник. В машине в это время находились женщина и мужчина в возрасте 49-50 лет. В результате водителю оторвало части ног, а его спутница получила рваные раны лица. Позже стало известно, что пострадавшим при взрыве стал офицер Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Андрей Т.

Личность мужчины, подложившего СВУ под машину, установлена, он попал на видео.