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16:33, 24 июля 2024Забота о себе

Россиянам подсказали способ опознать укус опасного боррелиозного клеща

Дерматолог Дроздова: укус зараженного боррелиозом клеща похож на мишень

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

После укуса опасного клеща, зараженного боррелиозом, на коже человека можно заметить характерные изменения, рассказала врач-дерматолог Дарья Дроздова. Способ опознать укус боррелиозного клеща она подсказала в беседе с «Газетой.Ru».

Дроздова рассказала, что после укуса в первую очередь нужно осмотреть пораженное место, промыть его прохладной водой, приложить лед. «Если отмечается зуд, то можно присоединить антигистаминные препараты внутрь, а также использовать уходовые средства от зуда (...). В случае, если место укуса похоже на мишень, стоит незамедлительно обратиться к врачу», — указала на признак боррелиоза дерматолог.

Чтобы избежать укуса клеща, нужно обрабатывать одежду и открытые участки тела средствами, которые отпугивают их, не ходить по траве и рядом с кустарниками, порекомендовала Дроздова. Она также посоветовала на природу надевать однотонную светлую одежду — на ней темный клещ будет лучше виден. Присосавшегося клеща нужно удалить и отнести в лабораторию, заключила дерматолог.

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Ранее дерматолог Александра Филева назвала правило, соблюдение которого поможет защититься от проникающих под кожу при купании червей. По словам Филевой, не стоит купаться в водоемах, где плавают утки, поскольку эти птицы часто заражены церкариями.

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      Александра Лисица
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