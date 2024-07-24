Российские бойцы получат спецприложение для планшетов

«Известия»: российские бойцы получат спецприложение КПО-А для планшетов

Российские бойцы получат специальное приложение «Комплекс повышения осведомленности» (КПО-А) разработки Научно-производственного объединения (НПО) «Двина» для планшетов на базе операционной системы Android. Об этом сообщают «Известия».

Функционал приложения включает интерактивные карты, расширяющие возможности боевых подразделений, а также возможность военнослужащим напрямую общаться друг с другом. «Самое главное, что приложение легко трансформируется из программы для рыбаков и туристов в боевой инструмент», — заявил генеральный директор НПО Владимир Орлов.

По его словам, приложение после подключения к серверам Минобороны России позволяет видеть не только гражданский, но и военный трафик, в частности, данные с военных радаров, самолетов, вертолетов, кораблей и наземной техники.

Орлов добавил, что пользователи КПО-А могут добавлять информацию в приложение. «Это позволит объединить десятки и сотни подразделений в единый информационный контур», — уточнил руководитель.

В июне РИА Новости со ссылкой на холдинг «Высокоточные комплексы» сообщили о продолжении работы по дальнейшему совершенствованию комплекса управления артиллерией нового поколения «Планшет-А».