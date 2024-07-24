Telegram отключил монетизацию каналов для россиян

Мессенджер Telegram отключил монетизацию для владельцев каналов из России

Мессенджер Telegram отключил для россиян функцию монетизации, с помощью которой, как ожидалось, владельцы каналов будут получать доход от рекламы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

Как сообщает агентство, в разделе «Статистика» в мессенджере исчезла вкладка «Монетизация».

Telegram запустил монетизацию для владельцев каналов 1 апреля. При этом россиянам она стала доступна только 19 июля.

С помощью программы монетизации владельцы каналов могут получить 50 процентов дохода от рекламы, которая отображается на их странице. Денежные переводы начисляются в криптовалюте Toncoin. Ее можно как тратить внутри мессенджера, так и выводить.

Монетизацию для владельцев каналов создатель Telegram Павел Дуров анонсировал в феврале. Он утверждал, что нововведение появится в 100 странах, не уточнив, о каких именно государствах идет речь.