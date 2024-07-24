Участница «Пацанок» рассказала о черном списке для всех конкурсанток в сети караоке

Участница «Пацанок» Малышенко: в сеть караоке не пускают всех героинь телешоу

Участница реалити-шоу «Пацанки» Виолетта Малышенко, известная как Вилка, рассказала, что в одной сети караоке существует черный список, в который попали все героини проекта. Подробности она раскрыла в подкасте для YouTube-канала NAME.

Блогерша Даша Каплан вспомнила, что однажды их с Малышенко не пустили в заведение из-за того, что все конкурсантки оказались в стоп-листе. Малышенко объяснила, что сеть ввела такой запрет якобы после того, как заведение посетила одна из «пацанок» и оставила в туалете следы употребления наркотиков.

«Я говорю: "Да я даже не бухаю". Мне говорят: "Нет, к сожалению [нельзя пускать]"», — вспомнила Малышенко.

Ранее участница «Новых пацанок» Мила Грац (настоящее имя — Людмила Ушакова) рассказала о постановках на проекте. По словам Грац, шоу полностью срежиссировано. Она заявила, что режиссеры требовали от участниц драться минимум дважды за съемку.