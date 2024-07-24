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16:09, 24 июля 2024Мир

Украина отказалась принять посла Болгарии из-за российского паспорта его жены

«24 часа»: Украина отказалась принять посла Болгарии из-за его жены россиянки

Фото: Tatyana Makeyeva / Reuters

Болгария не смогла направить на Украину своего нового посла Петра Танева из-за того, что его жена является гражданкой России. Об этом сообщает болгарская газета «24 часа».

По данным издания, украинская сторона отказалась принять Танева и выдать ему дипломатический агреман, хотя его кандидатура была согласована президентом и правительством Болгарии. Киев рассмотрел в дипломате человека с «пророссийскими наклонностями», пишет издание.

Ранее стало известно, что Болгария предложила Венгрии помощь на фоне остановки транзита нефти из России через Украину вследствие блокировки Киевом трубопроводных поставок.

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      Глеб Бажуткин
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