Украина отказалась принять посла Болгарии из-за российского паспорта его жены

«24 часа»: Украина отказалась принять посла Болгарии из-за его жены россиянки

Болгария не смогла направить на Украину своего нового посла Петра Танева из-за того, что его жена является гражданкой России. Об этом сообщает болгарская газета «24 часа».

По данным издания, украинская сторона отказалась принять Танева и выдать ему дипломатический агреман, хотя его кандидатура была согласована президентом и правительством Болгарии. Киев рассмотрел в дипломате человека с «пророссийскими наклонностями», пишет издание.

Ранее стало известно, что Болгария предложила Венгрии помощь на фоне остановки транзита нефти из России через Украину вследствие блокировки Киевом трубопроводных поставок.