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17:49, 24 июля 2024Бывший СССР

В Харьковской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

Глава Харьковской ОВА Синегубов: в Лозовой поврежден объект инфраструктуры

Фото: Andrii Marienko / AP

В городе Лозовая Харьковской области был поврежден объект инфраструктуры. Об этом сообщил глава украинской областной военной администрации (ОВА) региона Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

«По полученной информации в городе Лозовая атакован инфраструктурный объект. (…) Все службы на местах», — говорится в публикации.

24 июля в Харькове произошла серия взрывов. Некоторые украинские СМИ допускали, что взрывы прогремели за пределами города. Глава ОВА призвал жителей оставаться в укрытиях. В тот же день о взрывах сообщал мэр Харькова Игорь Терехов. По его словам, это был пятый удар.

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      Кристина Есикова
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