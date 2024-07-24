Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:23, 24 июля 2024Бывший СССР

В Кремле назвали отвратительным явлением турне азовцев по Европе

Песков назвал отвратительным и уродливым явлением турне «Азова» по Европе
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Gavriil Grigorov / Sputnik / Reuters

Турне представителей «Азова» (внесен в список террористических организаций и запрещен в России) по европейским городам — отвратительное явление. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Это отвратительное явление, это уродливое проявление киевского режима. Это, наверное, лишний раз подтверждает нашу абсолютную правоту. Фактически, киевский режим стал одной из колыбелей возрождения нацизма на европейском континенте», — высказал свою точку зрения пресс-секретарь президента России, комментируя новость о том, что украинский нацбатальон намерен устроить турне по Европе.

Ранее Песков также напомнил об утрате украинским президентом Владимиром Зеленским своей легитимности.

По словам официального представителя Кремля, этот факт и указ Зеленского о запрете переговоров с Россией могут значительно осложнить дипломатический диалог между двумя странами.

Что думаешь? Оцени!
      Наталья Анисеева
      Обсудить
      Последние новости

      В Турции задержали подозреваемого в подрыве машины офицера Генштаба. Его вытащили из авто на известном курорте

      В России назвали главный недостаток F-16

      Дачников научили правильно собирать груши

      Кулеба согласился сотрудничать с Китаем

      Футбольный матч на Олимпиаде-2024 доиграли через два часа

      В море на Кубани зафиксировали небывалое нашествие креветок

      В Кремле объяснили плохие отношения России и Германии

      Отец и сын избили россиянина у метро ради мобильного телефона

      На Украине заметили «окно возможностей» для переговоров с Россией

      В России порассуждали о захвате Западом контроля над Арктикой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше