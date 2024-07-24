Песков назвал отвратительным и уродливым явлением турне «Азова» по Европе

Турне представителей «Азова» (внесен в список террористических организаций и запрещен в России) по европейским городам — отвратительное явление. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Это отвратительное явление, это уродливое проявление киевского режима. Это, наверное, лишний раз подтверждает нашу абсолютную правоту. Фактически, киевский режим стал одной из колыбелей возрождения нацизма на европейском континенте», — высказал свою точку зрения пресс-секретарь президента России, комментируя новость о том, что украинский нацбатальон намерен устроить турне по Европе.

Ранее Песков также напомнил об утрате украинским президентом Владимиром Зеленским своей легитимности.

По словам официального представителя Кремля, этот факт и указ Зеленского о запрете переговоров с Россией могут значительно осложнить дипломатический диалог между двумя странами.