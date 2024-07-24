В России подсчитали процент опаздывающих на собеседования соискателей

Почти 50 процентов соискателей в России регулярно опаздывают на собеседования

Почти 50 процентов соискателей в России регулярно опаздывают на собеседования с потенциальным работодателем. Об этом говорится в исследовании CRM-системы для рекрутинга Talantix, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Наибольшие проблемы с пунктуальностью демонстрируют специалисты по маркетингу и логистике — 63 и 52 процента от общего числа соискателей соответственно. Похожим образом обстоят дела у представителей рабочих профессий — на собеседования с рекрутерами опаздывают порядка 50 процентов из них.

Проблемы с пунктуальностью часто имеют кандидаты в тимлиды и руководители направлений — 46 процентов, а также айтишники — 45 процентов. Вместе с ними в топ-10 вошли финансисты, бухгалтеры, строители, административные сотрудники, менеджеры по продажам и представители производственной сферы.

Опоздания не всегда происходят по вине соискателя, предупреждает директор по развитию Talantix Марина Хадина. Иногда причиной становятся проблемы с проездом, перегруженность графика на актуальном месте работы (с которого еще не ушел потенциальный кандидат), а также незапланированные бизнес-задачи.

Если кандидат опоздал на встречу, HR-специалисту стоит поинтересоваться о причинах, советует Хадина. Это позволит понять, как потенциальный сотрудник ведет себя в форс-мажорных обстоятельствах.

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