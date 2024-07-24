В российском регионе сработала система ПВО

Минобороны сообщило о срабатывании системы ПВО в Белгородской области

В Белгородской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

По их данным, около 18:00 по московскому времени российские войска пресекли попытку атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на объекты на территории России.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Утром Минобороны России сообщало о попытке ночной атаки ВСУ на Белгородскую область. Тогда средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три украинских дрона самолетного типа. Подробности о районе уничтожения беспилотников в ведомстве не уточнили.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.