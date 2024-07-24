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12:48, 24 июля 2024Наука и техника

В российскую систему контроля воздушного пространства внедрят ИИ

ЦКБА: в систему контроля воздушного пространства внедрят искусственный интеллект

Фото: Ilya Galakhov / Globallookpress.com

В новейшую российскую систему контроля воздушного пространства (СКВП) планируется внедрить решения на основе искусственного интеллекта. Об этом ТАСС сообщил представитель Центрального конструкторского бюро аппаратостроения (ЦКБА).

По его словам, подобная идея относится к планам по будущей модернизации СКВП. «Есть мысль прийти к искусственному интеллекту, обработке информации с помощью нейросетей», — заявил собеседник.

Ранее представитель ЦКБА сообщил агентству, что СКВП сможет обнаружить перемещающиеся на малой высоте крылатые ракеты.

В июне портал IZ.RU сообщил, что в Подмосковье запустили работу уникальной СКВП, которая умеет обнаруживать в воздухе не только самолеты и вертолеты, но также мини- и микродроны на предельно малых высотах и наводить на них системы противовоздушной обороны (ПВО) и комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для ликвидации.

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      Иван Потапов
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