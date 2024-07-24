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20:29, 24 июля 2024Экономика

Власти Подмосковья рассказали о борьбе с борщевиком

В Подмосковье ликвидировали более 2 тысяч гектаров борщевика

Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

Власти Московской области продолжают бороться с борщевиком. В рамках работ по летнему содержанию в регионе было ликвидировано 2,2 тысячи гектаров растения, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Сейчас завершается четвертый цикл работ по летнему содержанию муниципальных и региональных дорог. Помимо уничтожения борщевика, работники провели окос нежелательной растительности вдоль 26 тысяч километров придорожных полос.

Кроме того, в Подмосковье обновили около 10 тысяч пешеходных переходов и 11 тысяч километров линейной разметки. Еще 3,3 тысячи переходов и 8 тысяч километров линейной разметки были восстановлены. Для поддержания порядка в регионе помыли более тысячи километров ограждений, пять тысяч километров тротуаров и 25 тысяч километров автомобильных дорог. От мусора и были очищены свыше 29 тысяч километров полос.

Ранее сообщалось, что в России могут появиться законы, позволяющие штрафовать губернаторов, которые не борются с борщевиком на государственных землях.

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      Александра Качан
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