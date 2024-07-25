Адвокат рассказала о работе в СИЗО сжегшего Коран Журавеля

Адвокат Антонова: сжегший Коран Журавель работает в отряде хозобслуживания СИЗО

Никита Журавель, которого осудили за сожжение Корана и приговорили к 3,5 года заключения, работает в отряде хозобслуживания СИЗО в Грозном. Об этом РБК рассказала адвокат Юлия Антонова, занимавшаяся его делом.

Она пояснила, что приговор вступил в законную силу в феврале, поэтому его делом она больше не занимается и Журавеля не посещает.

Ранее сообщалось, что Никита Журавель сам выбрал остаться в Чечне, его не этапировали в колонию за пределами республики и даже на ее территории.

В феврале Висаитовский районный суд Грозного вынес волгоградцу Журавелю приговор, отправив в колонию общего режима на 3,5 года за сожжение священной книги мусульман 19 мая 2023 года на площади у мечети. Он признался, что выполнял указание украинских спецслужб, которые обещали ему десять тысяч рублей.