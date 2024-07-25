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19:15, 25 июля 2024Ценности

Известный телеведущий показал залысину на фоне борьбы с выпадением волос

Журналист Луи Теру показал залысину на фоне борьбы с алопецией

Фото: @officiallouistheroux

Известный британский журналист Луи Теру показал залысину на фоне борьбы с выпадением волос. Соответствующая публикация появилась на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах 54-летний документалист предстал перед камерой, захватывая рукой часть волос и демонстрируя участок головы без волос. Помимо этого, на фото видно, что на шее телеведущего прикреплена прищепка. «Моя алопеция не только немного уменьшилась — я также нашел решение проблемы с морщинами на шее. Попробуйте угадать, что это», — иронично подписал он.

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Известно, что Теру борется с синдромом Марии-Антуанетты, вследствие которого волосы стремительно седеют и выпадают. В марте журналист сделал татуаж бровей, чтобы зрительно скрыть этот недуг.

Ранее в июле звездный парикмахер назвал способ сделать волосы более густыми. Директор британского косметического бренда Jerome Russell Bblonde Джейсон Колльер призвал отказаться от тугих причесок — в частности, от конских хвостов, пучков и кос.

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      Екатерина Ештокина
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