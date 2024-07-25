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05:51, 25 июля 2024Мир

Лавров прибыл в Лаос с рабочим визитом

Глава МИД РФ Лавров прибыл в Лаос для участия в мероприятиях по линии АСЕАН

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Лаос. Об этом сообщает ТАСС.

Борт главы МИД РФ приземлился в аэропорту Вьентьяна. В рамках рабочего визита Лавров примет участие в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Как сообщала официальный представитель МИД России Мария Захарова, глава ведомства изложит российскую оценку региональной ситуации, в том числе относительно усиления конфликтного потенциала в Азиатско-Тихоокеанском регионе на фоне проводимой Западом линии на милитаризацию региона. Также у Лаврова запланирован ряд двусторонних встреч.

Мероприятия АСЕАН пройдут 26-27 июля.

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      Марина Совина
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