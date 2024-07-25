Мечтавшую о возрождении СССР россиянку осудили на шесть лет за оправдание терроризма

На Урале мечтавшей возродить СССР женщине дали 6 лет за оправдание терроризма

На Урале Центральный окружной военный суд приговорил мечтавшую возродить СССР жительницу Шадринска к шести годам лишения свободы за оправдание терроризма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Женщина признана виновной по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичное оправдание террористической деятельности, совершенное с использованием интернета») и части 2 статьи 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»). Она будет отбывать наказание в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью по администрированию сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе с использованием интернета на срок три года. Защита осужденной подала апелляционные жалобы. Дело готовится к передаче в Апелляционный военный суд.

Как установил суд, женщина являлась сторонницей воссоздания СССР и не признавала легитимность Российской Федерации как государства и действующие органы государственной власти. Она разместила в интернете в общем доступе видеозапись с текстовым комментарием, в котором содержались признания идеологии насилия и посягательства на жизнь государственного деятеля правильными и нуждающимися в поддержке. Кроме того, женщина разместила в интернете видеозапись, содержащую признаки побуждения общества к осуществлению насильственных действий в отношении лиц по национальному признаку.

Ранее сообщалось, что прокуратура Луганской народной республики направила в суд уголовное дело в отношении 31-летнего местного жителя Дмитрия Арутюняна, обвиняемого в призыве к терроризму за комментарии в интернете.

