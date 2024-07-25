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09:14, 25 июля 2024Экономика

Банки Средней Азии начали избегать работы с Россией

РБК: российский бизнес столкнулся с проблемами платежей через банки Средней Азии

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Проблемы с трансграничными платежами из-за санкций США, с которыми с прошлого года сталкивается российский бизнес, распространились на Среднюю Азию. Банки Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Таджикистана начали избегать работы с Россией. Об этом со ссылкой на обзор транспортных компаний и информацию от деловых объединений пишет РБК.

Финансовый директор ПЭК Роман Ромашевский объяснил ситуацию ужесточением проверок со стороны финансовых организаций. Они запрашивают больше документов и пояснений, чтобы не столкнуться угрозой проведения операции, которая даст повод для санкций.

По его словам, во втором квартале проблемы усилились, возникают они и в случае платежей в национальных валютах. Особенное неудобство доставляет непоследовательность в принятии решений о переводах, причины отклонения операций в банках не объясняют и отгадать их не получается.

В платежном агрегаторе CDEK Pay подтвердили возникающие трудности, и указали, что формат трансграничных переводов меняется постоянно. Чем дальше, тем сильнее увеличиваются сроки платежей, растет количество возвратов и отказов.

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Хуже всего ситуация обстоит с оплатой товаров в Киргизии. Гендиректор Logita Trade Татьяна Алексеева рассказала, что некоторые компании даже приостановили работу с киргизскими партнерами, потому что средний срок обработки там доходит до двух недель.

Проблемы с платежами наблюдаются на рынке уже давно, но раньше они в меньшей степени касались Средней Азии. В основном речь шла о Китае, Турции, и ОАЭ. Однако сейчас, говорит председатель комитета «Опоры России» по международным связям Николай Дунаев, можно столкнуться с задержкой в странах этого региона даже при расчетах в рублях.

Средняя комиссия платежных агентов, по оценке Logita Trade, с начала года выросла в три раза. До 3-11 процентов. Ромашевский полагает, что закрытие валютных торгов на Мосбирже может привести к росту комиссий банков на 5-7 процентов, а в перспективе это означает снижение грузопоптока. Основатель Digital ВЭД Анна Фомичева признала, что ограничений боятся даже дружественные страны, а значит, любая нынешняя модель расчетов недолговечна.

Ранее сообщалось, что в России начали дорожать операции с юанями. Банки повышают комиссию на продажу китайской валюты и биржевые операции с ней.

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      Платон Щукин
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