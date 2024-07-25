Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:54, 25 июля 2024Ценности

Милонов отреагировал на продажу импортных вин в Госдуме фразой «не предавай Родину»

Виталий Милонов призвал убрать зарубежный алкоголь из буфета Госдумы

Фото: Photoagency Interpress / Globallookpress.com

Депутат Виталий Милонов отреагировал на продажу импортных вин в Госдуме фразой «не предавай Родину». Соответствующий комментарий публикует Telegram-канал Shot.

Милонов заявил, что весь зарубежный алкоголь нужно убрать не только из буфета Госдумы, но и из любых точек продаж. «Тянет на французское? Проверься, что с тобой не так. Если уж не можешь устоять от алкоголя, по крайней мере, не предавай Родину», — высказался он.

Материалы по теме:
На вес золота Сколько на самом деле стоят продукты в супермаркетах России, Европы и остального мира? Исследование
На вес золотаСколько на самом деле стоят продукты в супермаркетах России, Европы и остального мира? Исследование
24 апреля 2021
Рублевские грядки О юристе, ставшем картофелеводом
Рублевские грядкиО юристе, ставшем картофелеводом
13 сентября 2019

При этом тем, кто не может отказаться от спиртного, Милонов порекомендовал пить отечественные напитки. «То, что сейчас продается, — это импортный шмурдяк. Все эти вискари, коньяки. Все можно пить отечественное», — заключил депутат.

Ранее в июле сообщалось, что в буфете Госдумы появились европейские вина. Уточнялось, что желающие выпить такое вино должны будут заполнить особый бланк и получить спиртное через два дня.

В ноябре 2021 года Милонов выразил недовольство буфетом Госдумы, а именно качеством еды и кофе. По его словам, в упомянутом заведении подают блюда, напоминающие пищу из советской диетстоловой.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      В США заявили, что Россия использует американские чипы в своих ракетах. Как она могла их получить?

      В Москве пациентов горящей стоматологии заблокировало в кабинете с решетками на окнах

      Гнилое мясо поставили в российский реабилитационный центр для детей-инвалидов

      На уехавшего из России Никиту Преснякова подали в суд за долги

      «Спартак» подписал контракт с аргентинским футболистом

      Дочь Абдулова предпочла актерству другую профессию

      Россиян позвали на выборы плакатом на разрушенном немецком здании

      Армения заявила о работе над ответными предложениями по мирному договору

      Россиянин записал свой Lexus на бабушку и собрал штрафов на 150 тысяч рублей

      Крупнейшие IT-компании за сутки потеряли сотни миллиардов долларов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше