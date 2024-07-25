Виталий Милонов призвал убрать зарубежный алкоголь из буфета Госдумы

Депутат Виталий Милонов отреагировал на продажу импортных вин в Госдуме фразой «не предавай Родину». Соответствующий комментарий публикует Telegram-канал Shot.

Милонов заявил, что весь зарубежный алкоголь нужно убрать не только из буфета Госдумы, но и из любых точек продаж. «Тянет на французское? Проверься, что с тобой не так. Если уж не можешь устоять от алкоголя, по крайней мере, не предавай Родину», — высказался он.

При этом тем, кто не может отказаться от спиртного, Милонов порекомендовал пить отечественные напитки. «То, что сейчас продается, — это импортный шмурдяк. Все эти вискари, коньяки. Все можно пить отечественное», — заключил депутат.

Ранее в июле сообщалось, что в буфете Госдумы появились европейские вина. Уточнялось, что желающие выпить такое вино должны будут заполнить особый бланк и получить спиртное через два дня.

В ноябре 2021 года Милонов выразил недовольство буфетом Госдумы, а именно качеством еды и кофе. По его словам, в упомянутом заведении подают блюда, напоминающие пищу из советской диетстоловой.