В России чиновникам и депутатам разрешат защищать интересы торговых сетей

«Известия»: чиновникам и депутатам позволят лоббировать интересы торговых сетей

Российским чиновникам и депутатам могут официально разрешить лоббировать интересы бизнеса, а конкретно — крупных торговых сетей из определенного списка. Соответствующие изменения в проект о «российской полке», которые теперь затрагивают «Закон о рекламе», внес Минпромторг, пишут «Известия».

Действующее законодательство запрещает властям продвигать частные проекты, но ведомство предлагает сделать исключение для ретейлеров, отмеченных званием «Лидер российской торговли». Предполагается, что присваивать его будет Роскачество.

Один из авторов законопроекта, депутат Госдумы Татьяна Буцкая объяснила, что поправки предназначены мотивировать торговые сети и активнее продвигать российскую продукцию.

Дело в том, что с 1 сентября 2025 года Минпромторг предлагает бизнесу определять размер прилавка для локальных товаров, то есть произведенных в России и странах ЕАЭС. Квоты для такой продукции разработает правительство, они должны позволить поддержать своего производителя. Те из ретейлеров, которые достигнут успехов в этом деле, смогут рассчитывать на поддержку со стороны представителей властей.

По мнению Буцкой, речь не идет о дискриминации, но власти должны использовать все механизмы, чтобы поддержать российских производителей в конкуренции с иностранцами.

Глава направления «Разрешение It&Ip споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле предположил, что упоминание в рекламе одобрения госорганами может создать у граждан ложное впечатление о государственном характере бизнеса. В свою очередь, вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников видит риски появления у ведомств «дружественных компаний», которые будут иметь определенные преференции перед другими участниками рынка.

Однако зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный уверен, что в стране есть запрос на легализацию лоббизма. По его мнению, такие нормы позволят бороться с коррупцией. При этом Выборный считает, что в России и так одно из лучших антикоррупционных законодательств в мире.

Ранее думский комитет по аграрным вопросам поддержал законопроект о введении пороговых наценок на социально значимые продовольственные товары в размере десяти процентов.