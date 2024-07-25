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16:26, 25 июля 2024Из жизни

Мужчина нашел 40-летнюю банку кока-колы и выпил ее

В Японии мужчина выпил содержимое 40-летней банки кока-колы

Кадр: What's the Jam

Занимающийся горным туризмом мужчина забрал 40-летнюю банку кока-колы с горы Кита в Японии и решил попробовать ее содержимое. Об этом пишет Jam Press.

Мужчина, известный в сети как Тори-чан, рассказал, что нашел нераспечатанную банку на горном маршруте в снегу. Он определил, что она была произведена в 1980-х годах. Тори-чан забрал банку домой, чтобы попробовать ее содержимое.

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Дома мужчина на видео снял, как открывает старую банку. Он отметил, что напитку удалось сохранить цвет и газированность. «Я ожидал, что выльется какая-нибудь странная жидкость, но она выглядела как обычная кола, поэтому я выпил ее», — рассказал Тори-чан. По его словам, вкус 40-летней кока-колы был совершенно обычным, что его удивило.

Ранее сообщалось, что мужчина из Китая сломал самую прочную кость в организме из-за кашля. Оказалось, что плотность его костей снизилась из-за избыточного употребления кока-колы, которая мешает организму правильно усваивать кальций.

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      Юлия Юткина
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