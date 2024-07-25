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14:46, 25 июля 2024Спорт

На Олимпиаде в Париже установили первый мировой рекорд

Лучница Лим Си Хен установила мировой рекорд на Играх-2024 в Париже
СюжетЛетние Олимпийские игры
Лим Си Хен

Лим Си Хен. Фото: Tingshu Wang / Reuters

Лучница из Южной Кореи Лим Си Хен установила мировой рекорд в квалификации на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

21-летняя спортсменка выиграла квалификацию, набрав 694 очка из 720 возможных. Ей удалось перекрыть достижение соотечественницы Кан Че Ен, установленное в 2019 году. Мировой рекорд Лим Си Хен стал первым на нынешних Играх.

Церемония открытия Олимпиады состоится 26 июля, соревнования завершатся 11 августа. Россияне и белорусы допущены до участия в турнире в нейтральном статусе, российских лучников среди участников Игр-2024 нет.

Лим Си Хен — чемпионка мира 2023 года в командных соревнованиях. Спортсменка занимает второе место в мировом рейтинге.

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      Алексей Гусев
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