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03:20, 25 июля 2024Силовые структуры

Обвиняемому в подрыве автомобиля в Москве могли помогать сообщники

У обвиняемого в подрыве авто в Москве Евгения Серебрякова могли быть сообщники

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

У россиянина Евгения Серебрякова, обвиняемого в подрыве принадлежавшему офицеру Генштаба Вооруженных сил России автомобиля Toyota Land Cruiser, могли быть сообщники. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Собеседник агентства отметил, что в настоящее время принимаются меры, направленные на установление сообщников. Он обратил внимание, что преступление было хорошо спланировано. По его словам, преступник долго вел слежку за объектом нападения, а также хорошо знал его распорядок дня и маршруты передвижения.

В среду, 24 июля, на севере Москвы взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser, принадлежавший офицеру Генштаба Вооруженных сил России. Исполнитель установил взрывное устройство под днище машины, после чего дистанционно подорвал автомобиль. В результате пострадали два человека, включая владельца машины. Утверждается, что он действовал в соответствии с указаниями спецслужб Украины.

После подрыва машины Серебряков успел вылететь в Турцию, однако по прибытии был задержан местными силовиками в Бодруме. Его начали готовить к возможной экстрадиции.

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      Марина Совина
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