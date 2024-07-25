Обвиняемый в планировании теракта в «Шереметьево» хотел обучаться разведке на Украине

Планировавший теракт в «Шереметьево» Дарий хотел обучаться разведке на Украине

Обвиняемый в приготовлении теракта в столичном аэропорту «Шереметьево» Михаил Дарий хотел обучаться в академии разведки Украины. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на материалы дела, оглашенных гособвинителем во Втором западном окружном военном суде.

Уточняется, что такое желание Дарий озвучивал в ноябре 2022 года.

Ранее стало известно, что обвиняемым в подготовке теракта в «Шереметьево» обещали заплатить три тысячи долларов за преступление. Сообщалось, что денежные средства должны были поступить с Украины, однако гонорар не дошел до получателей. По версии следствия, мужчины хотели подорвать топливные резервуары на центральной заправочной станции в аэропорту. Это должно было дестабилизировать обстановку в стране.