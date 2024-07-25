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15:44, 25 июля 2024Россия

Опубликовано предсмертное видео врезавшихся в грузовик россиян на Lada

На Урале произошло ДТП с жертвами, последние минуты до аварии они сняли на видео

В ночь на 24 июля в Свердловской области произошло ДТП с четырьмя жертвами — ими оказались пассажиры автомобиля Lada. Видео, запечатлевшее последние секунды до аварии и снятое одним из них, опубликовал Telegram-канал «Е1.RU | Новости Екатеринбурга».

На кадрах молодой человек, сидящий на заднем сиденье, демонстрирует спидометр. Стрелка показывает 120 километров в час. Во время поездки в машине громко играет музыка.

Через несколько минут после момента, когда было записано видео, легковушка влетела в грузовик. По словам очевидцев, Lada ехала с отключенными фарами. Выжить никому из находившихся в салоне не удалось.

Ранее жертвой другого ДТП стал сын губернатора Саратовской области Романа Бусаргина. Легковушка, в которой находился сын главы региона, влетела в припаркованный на обочине грузовик. 25 июля Бусаргин впервые прокомментировал случившееся, поблагодарив россиян за поддержку.

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      Алан Босиков
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