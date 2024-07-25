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02:46, 25 июля 2024Забота о себе

Отношение избранника к бездомному заставило женщину отказаться от принципов

Фото: Petr Ovralov / Unsplash

Британская писательница Анна Джонстон, чей рост составляет около 180 сантиметров, однажды поклялась, что согласится встречаться только с мужчиной выше себя. Однако отношение потенциального избранника женщины к бездомному заставило ее отказаться от принципов, пишет издание The Guardian.

Анна колебалась, прежде чем начать серьезные отношения с Джошем, так как он немного ниже нее ростом. Однако все изменил случай после Нового года 20 лет назад. «Мы гуляли по центру города, и Джош остановился перед бездомным. Вместо того чтобы бросить деньги в банку, он сел рядом с ним на тропинке, пожал ему руку и долго разговаривал с ним. Затем он угостил мужчину едой и дал ему свой номер телефона на случай, если тому когда-нибудь понадобится поговорить. Я смотрела на него с трепетом. Высокий рост нравился мне, но доброта чертовски сексуальна», — вспоминает писательница.

По словам Анны, если бы истинный рост измерялся не сантиметрами, а добротой, Джош был бы самым высоким человеком, которого она когда-либо встречала. «Когда через девять месяцев после знакомства он сделал мне предложение, я без колебаний согласилась. Двадцать лет спустя доброта и юмор остались основой наших отношений», — рассказала Анна.

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Женщина поняла, что сделала правильный выбор, и когда родилась их первая дочь. «Ребенок просыпался бесчисленное количество раз за ночь в течение своих первых четырех лет. Как и большинство пар, мы спорили о том, кто должен вставать, но он всегда утверждал, что это должен быть он», — призналась писательница. Она отметила, что дочери переняли доброту отца — в поездках в новые страны они тратят карманные расходы не на сладости, а на милостыню нищим.

Ранее секс-колумнист Альмара Абгарян назвала разницу отношений с мужчинами постарше и помоложе. Молодые люди, по мнению Абгарян, все еще пытаются понять, что им нравится в постели и как доставить удовольствие партнеру.

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      Александра Лисица
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