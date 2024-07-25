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11:37, 25 июля 2024Мир

Посольство России прокомментировало задержание обвиняемого в подрыве машины в Москве

Посольство РФ: вопросы, связанные с обвиняемым в подрыве автомобиля, обсуждаются

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Вопросы, связанные с задержанием в Бодруме россиянина Евгения Серебрякова, обвиняемого в подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser офицера Генштаба Вооруженных сил России Андрея Торгашова, обсуждаются турецкими и российскими правоохранителями. Об этом журналистам сообщили в посольстве РФ в Турции, передает ТАСС.

«Вопросы по задержанному обсуждаются по линии правоохранительных органов России и Турции. Российские дипломаты окажут содействие в рамках своих полномочий», — подчеркнули в дипмиссии.

Ранее стало известно, что Серебряков имел репутацию отличника в школе, а соседи высказывались о нем как об интеллигентном, тихом и странном мужчине.

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      Виктория Кондратьева
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