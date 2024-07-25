Повара-продавца точки с шаурмой в Москве арестовали из-за отравления 17 человек

В Москве арестовали повара-продавца из-за отравления шаурмой 17 человек

Суд арестовал 24-летнего повара-продавца точки быстрого питания на севере Москвы по уголовному делу об отравлении шаурмой 17 человек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре столицы.

Мужчина обвиняется по пункту «а» части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). Фигурант работал без трудовой книжки. Шаурму он готовил из мяса, в котором были обнаружены патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонелла.

Ранее сообщалось о задержании хозяина точки питания.

15 июля 17 человек были госпитализированы с признаками пищевого отравления из хостела на Дмитровском шоссе. Они употребили в пищу шаурму из точки быстрого питания. Им поставили диагноз «сальмонеллез».

Сотрудники точки питания, по данным Следственного комитета, работали незаконно — без оформления трудового договора.