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17:57, 25 июля 2024Путешествия

Появилось еще одно видео крушения самолета с пассажирами в Непале

Aviaincident: появилось видео крушения самолета в аэропорту Катманду

В сети появилось еще одно видео крушения и взрыва самолета авиакомпании Saurya Airlines в аэропорту Непала. Кадры публикует Telegram-канал Aviaincident.

На записи, сделанной из окна транспортного средства, видно, как самолет с пассажирами на большой скорости врезался в землю и некоторое время скользит по ней. Лайнер оставил за собой след из пламени и клубов черного дыма.

О происшествии в аэропорту Катманду стало известно 24 июля. Уточняется, что самолет выполнял рейс из Катманду в Покхару, на борту находились 19 человек, включая членов экипажа. Капитана воздушного судна доставили в больницу, остальным выжить не удалось. Полиция и пожарные проводят спасательные работы на месте аварии.

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      Марк Успенский
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