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10:34, 25 июля 2024Забота о себе

Пожилым людям посоветовали чаще решать кроссворды и меньше смотреть телевизор

The Sun: для профилактики деменции надо решать кроссворды и больше общаться

Фото: Inside Creative House / Shutterstock / Fotodom

Пожилым людям для профилактики старческого слабоумия надо чаще решать кроссворды и меньше смотреть телевизор. Эти и некоторые другие простые способы профилактики деменции назвало издание The Sun со ссылкой на последние исследования.

Основными факторами риска развития деменции ученые называют возраст, курение, чрезмерное употребление алкоголя, низкую физическую активность и недостаточно активную социальную жизнь. Однако, чтобы снизить риск проблем с ментальным здоровьем, они посоветовали скорректировать образ жизни.

Так, по словам специалистов, в пожилом возрасте нужно меньше смотреть телевизор, больше общаться с другими людьми, чаще решать кроссворды, причем записывать ответы лучше неведущей рукой. Нейробиолог Рахул Джандиал пояснил, что подобные меры помогают создавать новые нейронные связи, необходимые для поддержания когнитивных возможностей мозга на высоком уровне.

Отмечается, что для профилактики деменции важно следить за весом и придерживаться средиземноморской диеты, в рационе которой большое количество фруктов, овощей, цельнозерновых и морепродуктов. Помимо этого, рекомендуется пить больше кофе, так как этот напиток может препятствовать скоплению в мозге белков, провоцирующих нарушения в его работе.

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Также, согласно последним исследованиям, снизить риск старческого слабоумия помогут занятия танцами и регулярный секс. Ученые обнаружили, что качественный секс и оргазмы поддерживают остроту ума у ​​людей в возрасте 62–74 лет. Кроме того, в ходе научных исследований выяснилось, что здоровье мозга зависит от здоровья зубов: у людей с хроническим заболеванием десен риск развития болезни Альцгеймера почти в раза выше, поэтому все проблемы в полости рта необходимо решать своевременно.

Наконец, ученые рекомендовали больше гулять и высыпаться для поддержания здоровья мозга и минимизации риска деменции.

Ранее онколог Леонид Доронин рассказал, что деменция может поразить не только людей в пожилом возрасте, но и детей до 18 лет. По его словам, больной ребенок оказывается дезориентированным, неспособным контролировать эмоции, физическую и умственную деятельность.

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      Алиса Дмитриева
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