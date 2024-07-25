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18:16, 25 июля 2024Мир

Россия обозначила как законную цель одну категорию военных на Украине

Небензя: западные инструкторы ВСУ являются законными целями для России

Фото: Andriy Andriyenko / Globallookpress.com

Западные военные и инструкторы, которые в данный момент находятся в Вооруженных силах Украины (ВСУ), являются законными целями для Российской армии. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, сообщает ТАСС.

«С учетом тотального нежелания украинцев воевать и погибать за западные геополитические интересы США и их союзники вынуждены все глубже втягиваться в конфликт, направляя в эту страну не только наемников, но и инструкторов. Они, разумеется, становятся законными целями для ВКС России», — заявил высокопоставленный дипломат в ходе заседания Совбеза ООН.

Ранее глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что Рим выступает против отправки западных военных инструкторов на Украину и поддерживает вовлечение России в переговорный процесс.

23 июля Министерство обороны России сообщило, что расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» нанес удар по лагерю западных инструкторов и наемников ВСУ в населенном пункте Дергачи Харьковской области. По данным оборонного ведомства, в результате удара по пункту временной дислокации было уничтожено полсотни иностранных инструкторов.

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      Виктория Кондратьева
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