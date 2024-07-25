Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:23, 25 июля 2024Силовые структуры

Российский инженер перевел мошенникам более двух миллионов рублей

Мошенники убедили инженера из Омска взять кредиты на 2,2 млн руб. и перевести им

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Мошенники обманули 30-летнего инженера крупного предприятия Омска на сумму более 2,2 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Мужчина рассказал полицейским, что накануне ему позвонил неизвестный и представился оператором связи, после чего ему на телефон пришло сообщение якобы с госуслуг о взломе личного кабинета. Тогда потерпевший сам позвонил по номеру, указанному в СМС, чтобы выяснить причину блокировки.

Ответивший «сотрудник госуслуг» перенаправил инженера на «коллегу из росфинмониторинга», который рассказал о взятых на имя мужчины кредитах и дал указания якобы для их аннулирования. В результате инженер взял новые кредиты и перечислил деньги якобы на безопасные счета. Обман вскрылся через месяц, когда мужчине пришли реальные сообщения из банков о необходимости внести платежи. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Башкирии аферисты под видом инвесторов обманули пенсионерку на 11,5 миллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Обсудить
      Последние новости

      В Калужской области потерпел крушение военный вертолет Ми-28. Экипажу выжить не удалось

      На Западе предупредили Украину о рисках из-за обострения израильского конфликта

      Еще в одном регионе России кратно увеличили выплату за участие в СВО

      Российский губернатор впервые выступил с заявлением после гибели 16-летнего сына в ДТП

      В России выросли продажи одной автозапчасти

      В Польше предрекли Украине сложную зиму

      Пожилым людям посоветовали чаще решать кроссворды и меньше смотреть телевизор

      Найден способ превратить пластиковые отходы в ценный компонент для электроники

      Мужчина выжил после 438 дней в океане и был обвинен в каннибализме

      В армии России сообщили о переходе ВСУ к обороне в районе Соледара

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше