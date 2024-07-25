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13:21, 25 июля 2024Россия

Российский регион решил отговаривать женщин от абортов с помощью 700 тысяч рублей

В ХМАО направят 700 тысяч рублей на то, чтобы отговорить женщин от абортов

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) решили отговаривать женщин от абортов с помощью 700 тысяч рублей. Но платить будут не будущим матерям — субсидию получит организация, которая переубедит их оставить ребенка, пишет Ura.Ru.

По данным издания, российский регион ищет исполнителя, который разработает тренинг под названием «Клиетоцентричность медицинских работников в профилактике абортов». За разработку и проведение мероприятий в офлайн и онлайн формах власти перечислят субсидию в размере 708 275 рублей в год.

Тренинги по профилактике абортов планируют провести в Сургуте, Ханты-Мансийске, Пыть-Яхе и Нефтеюганске. В каждом из городов на тренинг намерены привлечь не менее 100 участников.

Ранее комитет Госдумы по охране здоровья обратился к Минздраву с рекомендацией проработать вопрос сокращения срока аборта по желанию женщины с 12 до 9 недель.

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      Елена Торубарова
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