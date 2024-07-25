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01:12, 25 июля 2024Интернет и СМИ

Спутник блогерши МотоТани рассказал о таинственном исчезновении камеры с места ДТП

Спутник погибшей в Турции блогерши МотоТани заявил о пропаже камеры с места ДТП

Фото: Noah Wedel / Globallookpress.com

Сергей Хардиков, спутник российской байкерши-блогера Татьяны Озолиной, более известной как МотоТаня, рассказал об исчезновении с места ДТП ее видеокамеры. О произошедшем он написал в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

По его словам, ему не удалось найти камеру после аварии. Мужчина поделился, что приезжал на место происшествия в течение нескольких дней, но устройства не обнаружил.

Он также рассказал о произошедшем, отметив, что успел увидеть лишь момент столкновения. «Как, Онур тормозит, что встает на переднее колесо, бьет Танин мот в заднюю часть и они разлетаются по дороге», — рассказал мужчина.

О ДТП с участием Озолиной сообщалось 23 июля. Сообщалось, что Обут врезался в нее на своем мотоцикле, после чего оба водителя влетели в отбойник. Блогерша ударилась головой и не выжила. Байкер же был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

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      Марина Совина
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