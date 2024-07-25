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01:49, 25 июля 2024Россия

В Госдуме предложили изображать героев СВО на банкнотах

В Госдуме предложили изображать на банкнотах освобожденные в ходе СВО города
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Первый заместитель главы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантрантова предложила увековечить память об СВО на новых российских банкнотах. Соответствующее предложение было адресовано в письме председателю Центробанка России Эльвире Набиулинной, передает ТАСС.

В своем письме Лантратова предложила изображать на купюрах портреты погибших в СВО героев, а также освобожденные в ходе боевых действий города.

«Важно, чтобы они были не „памятными“, которые выпускаются ограниченными сериями, а массовыми, широко используемыми всеми жителями нашей страны. Только в этом случае будут решены задачи увековечивания памяти о погибших героях и воспитания российской молодежи», — написала замглавы думского комитета.

Ранее депутат Госдумы Нина Останина сообщила о гибели своего помощника Ильмиямина Абдуллаева в зоне СВО. По ее словам, Абдуллаев погиб при выполнении задания по доставке боеприпасов и эвакуации раненых.

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      Артём Верейкин
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