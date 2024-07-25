В России раскрыли картель в закупках социально значимых продуктов

ФАС раскрыла картель на поставку социально значимых продуктов на 4,7 млрд рублей

В России раскрыли картель на 4,7 миллиарда рублей, который участвовал в закупках социально значимых продуктов питания. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

Торги на поставки таких продовольственных товаров проводились для нужд муниципальных учреждений Москвы, Московской и Владимирской областей и Республики Дагестан. Компании «Рамкейт», «Молторг» и «Экофуд» во время участия в конкурсах синхронно поднимали цены на 543 торгах, в итоге договоры были заключены без снижения или с минимальным снижением начальной максимальной цены контракта.

ФАС признала эти организации нарушившими антимонопольное законодательство. Материалы дела будут переданы в правоохранительные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

Ранее Управление ФАС по Ингушетии запретило Московской пивоваренной компании (МПК) использовать маркировку «халяль» для энергетиков Gorilla. Эксперты полагают, что нанесение такой отметки на продукцию, способную навредить здоровью, дает ей необоснованное преимущество перед другими похожими напитками.