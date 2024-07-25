В России запустили серийное производство маскировочных «костюмов-невидимок»

Российская компания HiderX запустила серийное производство «костюмов-невидимок»

Российская компания HiderX запустила серийное производство маскировочных «костюмов-невидимок». Об этом сообщает ТАСС.

Костюмы, обеспечивающие малозаметность в инфракрасном диапазоне, производятся для задач специальной военной операции (СВО), поскольку позволяют бойцу избежать обнаружения FPV-дроном противника. «В месяц выпускается около 600 костюмов. Без них невозможно передвигаться ночью и производить ту же ротацию состава. Люди просто не могут выйти», — заявили в компании-разработчике.

В мае агентство со ссылкой на HiderX сообщило, что подразделения Вооруженных сил (ВС) России в зоне проведения СВО получили около 600 «костюмов-невидимок», которые размывают силуэт.

В том же месяце ТАСС от компании узнало, что новейшие маскировочные «костюмы-невидимки» спасли группу российских военных в зоне СВО при украинском обстреле.