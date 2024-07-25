В США заметили неожиданную эмоцию в обращении Байдена

Уилер: Байден рассердился во время своих слов о Харрис в ходе телеобращения

Президент США Джо Байден во время своего специального обращения выглядел рассерженным, когда говорил о вице-президенте Камале Харрис. На это обратила внимание политический обозреватель Лиз Уилер в соцсети X.

«Выводы из речи Байдена: его лицо опухло; речь была невнятной, как после инсульта; лицо было оранжевым, как у Трампа; ее упомянул о своем здоровье. Казалось, он рассердился, когда упомянул Камалу; сказал, что заслуживает еще одного президентского срока», — перечислила она.

Также Уилер отметила, что Байден так и не сказал, что именно сподвигло его выйти из президентской гонки.

Говоря о Харрис, глава Белого дома описал политика тремя эпитетами. «Она опытная. Она жесткая. Она способная», — заявил Байден, призвав американцам объединиться и сделать выбор «между движением вперед или назад».